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«Даллас» подпишет двухлетний контракт с Ферреллом
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«Даллас» подпишет двухлетний контракт с Ферреллом 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководство «Даллас Маверикс» согласовало двухлетний контракт со свободным агентом, защитником Йоги Ферреллом, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания. За два сезона в составе техасцев баскетболист заработает $ 5,3 млн  Минувший сезон Феррелл также защищал цвета «Далласа». В регулярном чемпионате баскетболист не пропустил ни одного матча, выйдя на паркет во всех 82 встречах (21 — в старте). В них 25-летний разыгрывающий набирал 10,2 очка, собирал 3 подбора и совершал 2,5 передачи в среднем.
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