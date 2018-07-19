«Даллас» подпишет двухлетний контракт с Ферреллом

Руководство «Даллас Маверикс» согласовало двухлетний контракт со свободным агентом, защитником Йоги Ферреллом, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания. За два сезона в составе техасцев баскетболист заработает $ 5,3 млн Минувший сезон Феррелл также защищал цвета «Далласа». В регулярном чемпионате баскетболист не пропустил ни одного матча, выйдя на паркет во всех 82 встречах (21 — в старте). В них 25-летний разыгрывающий набирал 10,2 очка, собирал 3 подбора и совершал 2,5 передачи в среднем.