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Агент: Семен Антонов останется в ЦСКА
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Агент: Семен Антонов останется в ЦСКА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард ЦСКА Семен Антонов останется в команде на следующий год, сообщил агент игрока Максим Шарифьянов.
По словам представителя спортсмена, подобное развитие событий не стало для него неожиданностью.
— В ходе прошлого сезона в ЦСКА Семен доказал, что он является важной единицей в системе клуба, — цитирую агента "Известия". — Так что для нас это было вполне ожидаемо.
В минувшем сезоне 29-летний баскетболист демонстрировал средние показатели 6,3 очка, 1,9 подбора, 2,5 передачи, 0,7 передачи в 28 матчах Единой лиги ВТБ и 4,2 очка, 2,1 подбора, 0,6 передачи в среднем в 34 матчах Евролиги.
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