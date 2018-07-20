Польский клуб «Зелена-Гура» станет новым участником Единой Лиги ВТБ

Сегодня в Москве проходит Совет Единой Лиги ВТБ, на котором будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата в сезоне-2018/19. Ожидается, что Лига расширится с 13 до 14 клубов. Как стало известно Sport24.ru, новой командой чемпионата станет четырехкратный чемпион Польши «Зелена-Гура».

«Зелена-Гура» могла попасть в Лигу ВТБ еще перед сезоном-2017/18, но тогда клуб хотел выйти из чемпионата Польши, что противоречит регламенту Лиги ВТБ.

На этот раз «Зелена-Гура» согласилась сохранить прописку в чемпионате Польши и выступать на три фронта — во внутреннем первенстве, Лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА.