Ещё
Польский клуб «Зелена-Гура» станет новым участником Единой Лиги ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польский клуб «Зелена-Гура» станет новым участником Единой Лиги ВТБ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Сегодня в Москве проходит Совет Единой Лиги ВТБ, на котором будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата в сезоне-2018/19. Ожидается, что Лига расширится с 13 до 14 клубов. Как стало известно Sport24.ru, новой командой чемпионата станет четырехкратный чемпион Польши «Зелена-Гура».
«Зелена-Гура» могла попасть в Лигу ВТБ еще перед сезоном-2017/18, но тогда клуб хотел выйти из чемпионата Польши, что противоречит регламенту Лиги ВТБ.
На этот раз «Зелена-Гура» согласилась сохранить прописку в чемпионате Польши и выступать на три фронта — во внутреннем первенстве, Лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА.
SPORT24.ru: последние новости
Лонзо Болл перенесет артроскопическую операцию на колене «Химки» почтут память погибшего в перестрелке с полицией игрока в день его 28-летия Рекордсмен по количеству трехочковых в одном матче перешел в «Енисей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена70
Украина «кинула» сборную по дзюдо26
Делом Тена занялся Назарбаев21
«Пусть сдохнут эти твари»85
Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля76
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение