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Папаяннис подписал пятилетний контракт с «Панатинаикосом»
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Папаяннис подписал пятилетний контракт с «Панатинаикосом» 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Панатинаикос» подписал пятилетний контракт с греческим центровым Гиоргиосом Папаяннисом, сообщает официальная страница афинского клуба в «Твиттере».
Соответствующий пост можно посмотреть на официальной странице «Панатинаикоса» в социальной сети.
Баскетболист возвращается в Европу после непродолжительного вояжа за океан. В 2016 году 21-летний баскетболист был выбран на драфте под 13-м номером командой «Финикс Санз» и вскоре отправлен в «Сакраменто Кингз». Там его карьера не заладилась и в ходе минувшего сезона он был отчислен из команды.
В конечном итоге он подписал краткосрочное соглашение с «Портлендом». По завершении сезона орегонцы предоставили Папаяннису шанс проявить себя в Летней лиге, но этой возможностью он фактически не воспользовался. Набирая в турнире 1,3 очка и 1,2 подбора в среднем. После Летней лиги Папаяннис был отчислен из состава команды.
За два сезона в НБА он провёл всего 39 матчей, в которых набирал по 4,1 очка и совершал по 3,2 подбора за 12 минут в среднем за игру.
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