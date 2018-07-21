Майкл Бизли стал игроком «Лейкерс»

Игрок договорился об однолетнем соглашении с клубом на 3,5 млн долларов.

Бизли прошлый сезон провел в «Никс», где набирал 13,2 очка, 5,6 подбора и 1,7 передачи.