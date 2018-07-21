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Майкл Бизли стал игроком «Лейкерс»
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Майкл Бизли стал игроком «Лейкерс»
Советский спорт
2 часа назад
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Игрок договорился об однолетнем соглашении с клубом на 3,5 млн долларов.
Бизли
прошлый сезон провел в «Никс», где набирал 13,2 очка, 5,6 подбора и 1,7 передачи.
Бизли выступал вместе с
Леброном Джеймсом
за «Хит» в сезоне-2013/14.
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