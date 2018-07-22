«Томь» обыграла «Химки», одержав вторую подряд победу со старта сезона в ФНЛ

В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле «Томь». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный мяч записал на свой счёт полузащитник Илья Кухарчук , который отличился на 64-й минуте матча. Таким образом, «Томь» одержала вторую подряд победу со старта нового сезона в ФНЛ, а «Химки» потерпели первое поражение.

Напомним, что в матче первого тура ФНЛ «Томь» на своём поле обыграла «Факел» со счётом 2:0, а «Химки» на выезде оказались сильнее «Луча» (1:0).