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Согласно котировкам, ЦСКА легко победит «Енисей» в товарищеском матче
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Согласно котировкам, ЦСКА легко победит «Енисей» в товарищеском матче 

Чемпионат.com 2 часа назад
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Енисей». Начало встречи 21 июля запланировано на 13:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу ЦСКА за 1.34. Шансы «Енисея» на победу оценены коэффициентом 8.50. Поставить на ничью можно за 2.90.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Победа ЦСКА всухую оценивается в 1.80.
Победа ЦСКА по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.82.
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