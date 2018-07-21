Согласно котировкам, ЦСКА легко победит «Енисей» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Енисей». Начало встречи 21 июля запланировано на 13:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу ЦСКА за 1.34. Шансы «Енисея» на победу оценены коэффициентом 8.50. Поставить на ничью можно за 2.90.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Победа ЦСКА всухую оценивается в 1.80.

Победа ЦСКА по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.82.