3-й номер драфта НБА-2015 Окафор может продолжить карьеру в Китае

22-летний центровой Джалил Окафор может продолжить карьеру в Китае, утверждает Sportando.

Третий номер драфта НБА 2015 года сейчас является свободным агентом и находится без клуба. Окафор во время текущего межсезонья прошел просмотр в ряду клубов НБА, но пока так и не дождался предложений контракта. Сейчас баскетболист тренируется вместе с «Майами», но клуб из Флориды, судя по всему, не планирует подписывать игрока. При этом у Окафора есть предложения от китайских команд, которые хотели бы видеть у себя бывшего выпускника «Дьюка».

За три сезона в НБА Окафор в составе «Филадельфии» и «Бруклина» провел 131 игру в лиге, набирая в среднем по 12.9 очка и 5.3 подбора за матч.