Ещё
Легенда «Майами» может продолжить карьеру в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенда «Майами» может продолжить карьеру в Китае 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Защитник Дуэйн Уэйд может продолжить карьеру в Китае, сообщает Sportando. На данный момент 36-летний баскетболист не определился со своим будущим и главным претендентом на игрока является китайский «Синьцзян».
Отмечается, что клуб предлагает Уэйду крупный контракт. Ранее он подписал пожизненный контракт с китайским производителем экипировки Li-Ning.
Уэйд выступал в НБА с 2003 года за «Майами», «Чикаго» и «Кливленд». В состав «Хит» он стал трехкратным чемпионом, а с 2005 по 2016 год играл в Матчах всех звезд НБА.
Спорт-Экспресс: последние новости
Источник: Швед не уедет в НБА и останется в "Химках" "Зенит" подписал Владислава Трушкина Источник: Бизли перешел в "Лейкерс"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»15
Футболист вежливо отказался от медали из России17
Обманутые болельщики покинули Россию55
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена82
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение