Легенда «Майами» может продолжить карьеру в Китае

Защитник Дуэйн Уэйд может продолжить карьеру в Китае, сообщает Sportando. На данный момент 36-летний баскетболист не определился со своим будущим и главным претендентом на игрока является китайский «Синьцзян».

Отмечается, что клуб предлагает Уэйду крупный контракт. Ранее он подписал пожизненный контракт с китайским производителем экипировки Li-Ning.

Уэйд выступал в НБА с 2003 года за «Майами», «Чикаго» и «Кливленд». В состав «Хит» он стал трехкратным чемпионом, а с 2005 по 2016 год играл в Матчах всех звезд НБА.