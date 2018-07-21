Родригес допустил возможность ухода из ЦСКА в НБА

Разыгрывающий защитник ЦСКА Серхио Родригес допустил возможность возвращения в НБА.

32-летний Родригес перешёл в ЦСКА в 2017 году из «Филадельфии 76». Также он играл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингс» и «Нью-Йорк Никс».

«Не могу сказать точно. Сейчас думаю только о ближайшем будущем. В прошлом году я знал, что хочу оказаться в том месте, где мог быть уже давно, — в ЦСКА.

Я очень хорошо адаптировался в команде, привык к жизни здесь. Но посмотрим, что произойдёт в будущем», — сказал Родригес в интервью EFE.

Контракт Родригеса с ЦСКА заключён по схеме «2+1».