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Родригес допустил возможность ухода из ЦСКА в НБА
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Родригес допустил возможность ухода из ЦСКА в НБА 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Разыгрывающий защитник ЦСКА Серхио Родригес допустил возможность возвращения в НБА.
32-летний Родригес перешёл в ЦСКА в 2017 году из «Филадельфии 76». Также он играл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингс» и «Нью-Йорк Никс».
«Не могу сказать точно. Сейчас думаю только о ближайшем будущем. В прошлом году я знал, что хочу оказаться в том месте, где мог быть уже давно, — в ЦСКА.
Я очень хорошо адаптировался в команде, привык к жизни здесь. Но посмотрим, что произойдёт в будущем», — сказал Родригес в интервью EFE.
Контракт Родригеса с ЦСКА заключён по схеме «2+1».
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