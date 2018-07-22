Маккиссик продолжит карьеру в «Газиантепе» 

Американский лёгкий форвард Шакил Маккиссик подписал контракт на следующий сезон с «Газиантепом», сообщает официальный сайт турецкого клуба.
С декабря 2017 года 27-летний Маккиссик выступал за «Автодор». Он набирал по 8,5 очка и совершал по 2,4 подбора за 21 минуту в среднем за игру в Единой лиге ВТБ.
Ранее «Автодор» покинули разыгрывающий Брэнден Фрэйзер и центровой Артём Клименко. При этом саратовцы заключили контракты с защитниками Трэем Голденом и Маккензи Муром, а также центровым Дэвидом Кравишем.