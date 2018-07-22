Ш. О’Нил: Л. Джеймс хочет иметь больше чемпионских титулов, чем Ст. Карри 

Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил высказал мнение о возможных амбициях форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. «У каждого из нас есть эго. Когда у меня было три чемпионских перстня, то я хотел получить четвёртый раньше, чем Коби Брайант. В итоге у меня их стало четыре, а у него — пять. И я не хотел, чтобы у Тима Данкана тоже было пять. Поэтому я думаю, что Джеймс рассуждает примерно так: „У меня и у Карри есть по три титула. Я хочу выступать за ту команду, которая позволит мне получить четвёртый титул раньше, чем Стивен“, — передаёт слова О’Нила NOLA.
В нынешнее межсезонье Джеймс покинул „Кливленд Кавальерс“ и подписал контракт с „Лейкерс“.