Ещё
Ш. О’Нил: Л. Джеймс хочет иметь больше чемпионских титулов, чем Ст. Карри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ш. О’Нил: Л. Джеймс хочет иметь больше чемпионских титулов, чем Ст. Карри 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил высказал мнение о возможных амбициях форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. «У каждого из нас есть эго. Когда у меня было три чемпионских перстня, то я хотел получить четвёртый раньше, чем Коби Брайант. В итоге у меня их стало четыре, а у него — пять. И я не хотел, чтобы у Тима Данкана тоже было пять. Поэтому я думаю, что Джеймс рассуждает примерно так: „У меня и у Карри есть по три титула. Я хочу выступать за ту команду, которая позволит мне получить четвёртый титул раньше, чем Стивен“, — передаёт слова О’Нила NOLA.
В нынешнее межсезонье Джеймс покинул „Кливленд Кавальерс“ и подписал контракт с „Лейкерс“.
Чемпионат.com: последние новости
Эксперты: «Црвена Звезда» выбьет «Спартак» Ю из квалификации Лиги чемпионов Маккиссик продолжит карьеру в «Газиантепе» Джулиус Рэндл: в «Нью-Орлеане» впервые за 4 года стал заниматься игрой в защите
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»19
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика116
Футболист отказался от медали ЧМ в России67
Яркие моменты боя Гассиева с Усиком12
Слова Порошенко о победе Усика сочли идиотизмом144
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение