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НБА представила все победные баззер-битеры минувшего сезона
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НБА представила все победные баззер-битеры минувшего сезона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Официальный канал НБА в YouTube представил видео, посвящённое всем победным баззер-битерам сезона.
Интересно, что три из них совершил экс-форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, который помог команде из Огайо одержать победу над «Миннесотой» в одном из самых результативных матчей сезона (140:138), а также способствовал успеху в матчах с «Индианой Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс».
Также в ролике выделяются победные броски защитника «Оклахома-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука и экс-форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина.
Видео можно посмотреть на официальном канале YouTube в НБА.
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