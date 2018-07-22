НБА представила все победные баззер-битеры минувшего сезона

Официальный канал НБА в YouTube представил видео, посвящённое всем победным баззер-битерам сезона.

Интересно, что три из них совершил экс-форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс , который помог команде из Огайо одержать победу над «Миннесотой» в одном из самых результативных матчей сезона (140:138), а также способствовал успеху в матчах с «Индианой Пэйсерс» и «Торонто Рэпторс».

Также в ролике выделяются победные броски защитника «Оклахома-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука и экс-форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина.

Видео можно посмотреть на официальном канале YouTube в НБА.