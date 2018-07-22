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Мозгов прошел медосмотр в «Орландо»
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Российский баскетболист Мозгов успешно прошел медосмотр в «Орландо» 

ТАСС 59 минут назад
Фото: AP Photo/David Zalubowski
Российский центровой Тимофей Мозгов успешно прошел медицинский осмотр в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" и в ближайшее время отправится в США познакомиться с новым клубом и партнерами по команде. Об этом 32-летний баскетболист рассказал ТАСС.
Ранее клубы "Шарлотт", "Чикаго" и "Орландо" договорились о трехстороннем обмене, в результате которого Мозгов продолжит карьеру в "Мэджик". Мозгов выступал за "Бруклин" в прошлом сезоне после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс", он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент, его контракт действует до лета 2020 года.
"С руководством нового клуба я уже общался, правда пока только по телефону. Скоро поеду туда пораньше, чтобы познакомиться лично и с ребятами, и с клубом, — сказал Мозгов. — Медосмотр уже пройден успешно. Сразу после игры сборной России против Франции (2 июля — прим. ТАСС) я отправился в Шарлотт, где и прошел медосмотр, потом вернулся обратно и узнал об обмене в "Орландо", так что мне зачли предыдущий".
"Какие задачи ставятся перед клубом я пока не знаю, как раз многое прояснится, когда я поговорю со всеми уже на месте", — добавил российский центровой.
По мнению Мозгова, межсезонье в НБА проходит очень насыщенно и интересно. "Межсезонье в этом году вообще крутое — Леброн [Джеймс] перешел в "Лейкерс", непонятно, что будет с Кармело [Энтони], Кавай [Ленард] уже в "Торонто". Плюс переход [Демаркуса] Казинса в "Голден Стэйт" стал для всех шоком, когда было об этом объявлено", — сказал Мозгов.
"Теперь, видимо, когда "Голден Стэйт" наберет форму, их вообще будет не остановить. Хотя, интересно теперь будет наблюдать и за Восточной конференцией. В "Бостоне" восстановились Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд. Интересно, как команда будет играть", — добавил Мозгов.
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