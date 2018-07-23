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Кармело Энтони подпишет однолетний контракт на $2,4 млн с «Хьюстоном»
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Кармело Энтони подпишет однолетний контракт на $2,4 млн с «Хьюстоном» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Форвард Кармело Энтони планирует подписать контракт с «Хьюстоном». Как сообщает журналист Марк Стайн, соглашение будет рассчитано на один год и 2,4 миллиона долларов.
Ожидается, что формальная часть сделки будет завершена после того, как завершится процесс отчисления Энтони из «Атланты», куда его обменяла «Оклахома» в целях снизить финансовую нагрузку на платежную ведомость клуба.
В минувшем чемпионате Энтони набирал 16,2 очка, 5,8 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру. Он провел 78 игр за сезон, но показал худшую статистику в карьере по набранным очкам. За свою карьеру Энтони 10 раз попадал на Матч звезд.
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