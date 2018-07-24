Источник: Ндур близок к уходу из УНИКСа

Центровой сборной Сенегала Морис Ндур , скорее всего, покинет УНИКС, сообщают "Известия" . Клуб и игрок не договорились о продлении контракта.

Казанцы уже приобрели на позицию пятого номера двух новичков — ими стали россиянин Артем Клименко "Автодор" ) и американец Раймар Морган ("Каршияка").

Также команду уже покинул испанец Хоаким Колом. Близок к уходу и грек Костас Каймакоглу, выступающий в составе УНИКСа с 2012 года.

26-летний сенегалец в 22 матчах Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне в среднем зарабатывал 10,4 очка и 4,7 подбора за игру.