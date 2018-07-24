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Источник: Ндур близок к уходу из УНИКСа
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Источник: Ндур близок к уходу из УНИКСа 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Центровой сборной Сенегала Морис Ндур, скорее всего, покинет УНИКС, сообщают "Известия". Клуб и игрок не договорились о продлении контракта.
Казанцы уже приобрели на позицию пятого номера двух новичков — ими стали россиянин Артем Клименко ("Автодор") и американец Раймар Морган ("Каршияка").
Также команду уже покинул испанец Хоаким Колом. Близок к уходу и грек Костас Каймакоглу, выступающий в составе УНИКСа с 2012 года.
26-летний сенегалец в 22 матчах Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне в среднем зарабатывал 10,4 очка и 4,7 подбора за игру.
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