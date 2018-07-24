Лидер УНИКСа близок к уходу из клуба

Как заявил президент УНИКСа Евгений Богачев , стороны не договорились о продлении контракта.

"Скорее всего, мы расстанемся с Морисом Ндуром. Мы приобрели новых игроков на его позицию и намерены сделать ставку на них. Ндур неплохо смотрелся в прошедшем сезоне, и думаю, что у него будут интересные предложения. Возможно, и мы договоримся о продлении контракта. Но такое развитие событий маловероятно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива-Кубани» подписал контракт с клубом НБА «Даллас».