Лидер УНИКСа близок к уходу из клуба 

Центровой казанского УНИКСа и сборной Сенегала по баскетболу Морис Ндур покинет свой клуб, сообщает газета «Известия».
Как заявил президент УНИКСа Евгений Богачев, стороны не договорились о продлении контракта.
"Скорее всего, мы расстанемся с Морисом Ндуром. Мы приобрели новых игроков на его позицию и намерены сделать ставку на них. Ндур неплохо смотрелся в прошедшем сезоне, и думаю, что у него будут интересные предложения. Возможно, и мы договоримся о продлении контракта. Но такое развитие событий маловероятно", — сказал он.
Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива-Кубани» подписал контракт с клубом НБА «Даллас».