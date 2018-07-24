Ещё
Лидер УНИКСа близок к уходу из клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер УНИКСа близок к уходу из клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Центровой казанского УНИКСа и сборной Сенегала по баскетболу Морис Ндур покинет свой клуб, сообщает газета «Известия».
Как заявил президент УНИКСа Евгений Богачев, стороны не договорились о продлении контракта.
"Скорее всего, мы расстанемся с Морисом Ндуром. Мы приобрели новых игроков на его позицию и намерены сделать ставку на них. Ндур неплохо смотрелся в прошедшем сезоне, и думаю, что у него будут интересные предложения. Возможно, и мы договоримся о продлении контракта. Но такое развитие событий маловероятно", — сказал он.
Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива-Кубани» подписал контракт с клубом НБА «Даллас».
Газета.Ru: последние новости
Дирк Новицки подписал новый контракт с "Даллас Маверикс" ЦСКА подписал контракт с игроком НБА Дэвид Блатт: обыграть "Голден Стэйт" будет еще сложнее, чем раньше
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»52
Игнашевич получил новую работу2
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
России предрекли еще один чемпионат мира5
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена88
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение