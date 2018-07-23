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УНИКС объявил об уходе Хоакина Колома
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УНИКС объявил об уходе Хоакина Колома 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник Хоакин Колом покинул УНИКС, сообщает официальный Твиттер клуба. Как ранее стало известно, разыгрывающий продолжит карьеру в турецком «Бахчешехире».
"Вот и пришел грустный момент официального прощания. Удачи тебе, Кино!" — обратился УНИКС к Колому.
Колом защищал цвета УНИКСа с 2015 года. В прошлом сезоне он набирал в среднем 12,9 очка, делал 2,8 подбора и 5,9 передачи в матчах Единой лиги ВТБ.
Вот и пришёл грустный момент официального прощания. Удачи тебе, Кино! pic.twitter.com/5BKMQzGSfc
— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 23 июля 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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