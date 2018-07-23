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ЦСКА подписал контракт с Питерсом
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ЦСКА подписал контракт с игроком клуба НБА «Финикс» Питерсом 

ТАСС 3 часа назад
Фото: АР
Российский баскетбольный клуб ЦСКА подписал однолетний контракт с американским форвардом Алеком Питерсом. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
До конца недели 23-летний спортсмен прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования. На драфте 2017 года Питерс был выбран клубом Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Финикс". В завершившемся сезоне форвард провел 20 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 4,1 очка, делал 1,5 подбора и 0,6 передач.
"Я очень рад стать частью такой большой и престижной команды, как ЦСКА. Приложу все усилия, чтобы помочь команде выиграть Евролигу в предстоящем сезоне. Также хочу поблагодарить руководство российского клуба и тренерский штаб команды за оказанное доверие", — заявил Питерс.
В завершившемся сезоне ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд, обыграв в финале "Химки" со счетом 95:84. Российский клуб также стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, но в полуфинале турнира уступил испанскому "Реалу" (83:92).
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