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Андре Драммонд: ни за что Стивен Адамс не станет лучшим подбирающим НБА
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Андре Драммонд: ни за что Стивен Адамс не станет лучшим подбирающим НБА 

Чемпионат.com 3 часа назад
Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд принял участие в опросе, проводимом Pro City Hoops. На предложенный вопрос «Станет ли центровой „Оклахома-Сити Тандер“ Стивен Адамс лучшим подбирающим НБА, если будет играть не вместе с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком?» Драммонд ответил предельно лаконично.
«Ни за что», — написал центровой «Детройта» в своём официальном микроблоге в социальной сети «Твиттер».
По итогам минувшего регулярного чемпионата Драммонд стал лучшим по этому показателю с 16 подборами в среднем за игру. Адамс занял 13-е место с 9 собранными отскоками за матч.
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