Дэвид Блатт: обыграть «Голден Стэйт» будет еще сложнее, чем раньше

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт рассказал, что думает о переходе Демаркуса Казинса в «Голден Стэйт».

"До травмы Демаркус был очень важным игроком. После такой травмы, как у него, не так-то просто восстановиться. Особенно центровому. Но если он сумеет обрести былую форму и не будет поглощен своим эго, то станет очень ценным дополнением к их чемпионской команде. Обыграть «Голден Стэйт» будет еще сложнее, чем раньше.