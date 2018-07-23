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Дэвид Блатт: обыграть «Голден Стэйт» будет еще сложнее, чем раньше
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Дэвид Блатт: обыграть «Голден Стэйт» будет еще сложнее, чем раньше 

Газета.Ru 37 минут назад
Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт рассказал, что думает о переходе Демаркуса Казинса в «Голден Стэйт».
"До травмы Демаркус был очень важным игроком. После такой травмы, как у него, не так-то просто восстановиться. Особенно центровому. Но если он сумеет обрести былую форму и не будет поглощен своим эго, то станет очень ценным дополнением к их чемпионской команде. Обыграть «Голден Стэйт» будет еще сложнее, чем раньше.
Но, как и в любой другой ситуации, когда у тебя много звезд, они должны найти способ работать вместе, сосуществовать и взаимодействия друг с другом. Будет интересно посмотреть, какое развитие получит эта ситуация", — цитирует его слова газета «Известия».
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