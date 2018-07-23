Экс-тафгай «Витязя» и «Барыса» Грэттон будет играть в Шотландии

Бывший хоккеист подмосковного «Витязя» и астанинского «Барыса» Джош Грэттон продолжит карьеру в Шотландии. О подписании однолетнего контракта со спортсменом объявил клуб «Глазго Клан».

В минувшем сезоне форвард, который запомнился в России, прежде всего, кулачными боями, выступал в чемпионатах Франции и Словакии. В 22 матчах регулярного чемпионата за французский «Эспиналь» Грэттон набрал 23 (13+10) очка. После перехода в словацкий «Нове Замки» канадец не смог отметиться набранными очками в трех играх.

В КХЛ за «Витязь» и «Барыс» Грэттон провел 81 матч, в которых набрал 20 (9+11) очков при 385 минутах штрафа.