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Экс-тафгай «Витязя» и «Барыса» Грэттон будет играть в Шотландии
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Экс-тафгай «Витязя» и «Барыса» Грэттон будет играть в Шотландии 

SPORT24.ru 4 часа назад
Бывший хоккеист подмосковного «Витязя» и астанинского «Барыса» Джош Грэттон продолжит карьеру в Шотландии. О подписании однолетнего контракта со спортсменом объявил клуб «Глазго Клан».
В минувшем сезоне форвард, который запомнился в России, прежде всего, кулачными боями, выступал в чемпионатах Франции и Словакии. В 22 матчах регулярного чемпионата за французский «Эспиналь» Грэттон набрал 23 (13+10) очка. После перехода в словацкий «Нове Замки» канадец не смог отметиться набранными очками в трех играх.
В КХЛ за «Витязь» и «Барыс» Грэттон провел 81 матч, в которых набрал 20 (9+11) очков при 385 минутах штрафа.
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