Новицки продлил контракт с «Далласом»

Немец Новицки станет рекордсменом по количеству сезонов в одной команде НБА

Немецкий форвард Дирк Новицки продлил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас". Предстоящий сезон будет 21-м в составе "Далласа" для Новицки, что станет рекордом НБА.

40-летний форвард подписал соглашение на один сезон. Сейчас Новицки делит первое место по количеству сезонов в одной команде с Кобе Брайантом, который провел 20 сезонов в "Лос-Анджелес Лейкерс". Из действующих игроков следом за Новицки в рейтинге идет 41-летний Ману Джинобили , который проведет 17-й сезон за "Сан-Антонио"

Новицки был выбран "Милуоки" под девятым номером на драфте 1998 года и сразу обменян в "Даллас". В составе клуба немец стал чемпионом НБА в 2011 году, а также самым ценным игроком финала того года. В 2007 году он был признан самым ценным игроком НБА, став первым европейцем получившим этот титул. Новицки принимал участие в 13 Матчах звезд НБА.