«Локомотиву» вручили золотые медали за победу на чемпионате России

Локомотив» набрал 60 очков и стал чемпионом России по результатам прошлого сезона.

Игрокам и тренерскому штабу футбольного клуба «Локомотив» вручили золотые медали Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона-2017/18.

Церемония награждения команды прошла на стадионе «Локомотив» на встрече команды с фанатами перед началом нового сезона чемпионата России. Мероприятие транслировалось на официальном канале команды в YouTube.

Напомним, «Локомотив» набрал 60 очков и стал чемпионом России по результатам прошлого сезона. Второе место занял ЦСКА. Бронзовые медали получили футболисты «Спартака»

Футбольный клуб «Локомотив» откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Игра состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.