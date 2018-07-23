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«Локомотиву» вручили золотые медали за победу на чемпионате России
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«Локомотиву» вручили золотые медали за победу на чемпионате России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Локомотив» набрал 60 очков и стал чемпионом России по результатам прошлого сезона.
Игрокам и тренерскому штабу футбольного клуба «Локомотив» вручили золотые медали Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона-2017/18.
Церемония награждения команды прошла на стадионе «Локомотив» на встрече команды с фанатами перед началом нового сезона чемпионата России. Мероприятие транслировалось на официальном канале команды в YouTube.
Напомним, «Локомотив» набрал 60 очков и стал чемпионом России по результатам прошлого сезона. Второе место занял ЦСКА. Бронзовые медали получили футболисты «Спартака».
Футбольный клуб «Локомотив» откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Игра состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.
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