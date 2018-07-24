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Тони Паркер стал игроком «Шарлотт»
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Тони Паркер стал игроком «Шарлотт» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер стал игроком «Шарлотт Хорнетс», сообщается на официальном сайте «шершней».
Подробности контракта с 36-летним защитником не разглашаются. По данным СМИ, соглашение рассчитано на два года и 10,25 миллиона долларов. Второй год не является гарантированным.
Паркер с 2001 года выступал за «Сан-Антонио Сперс», с которым четырежды выиграл главный трофей НБА — в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах. На его счету 1198 матчей в регулярных чемпионатах НБА, средние показатели — 15,8 очка, 5,7 передачи за игру. Паркер занимает шестое место по числу проведенных в плей-офф игр (226), среди действующих игроков — второе после Леброна Джеймса (239).
В прошлом сезоне он сыграл 55 матчей в «регулярке», в среднем за игру набирал 7,7 очка и делал 3,5 передачи.
В составе сборной Франции Паркер стал чемпионом Европы в 2013 году.
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