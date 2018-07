Источник: «Даллас» подписал контракт с китайцем Яньюйханом

Китайский форвард Динь Яньюйхан стал игроком «Далласа», сообщает в своем Твиттере журналист The Athletic Тим Като.

24-летний баскетболист ранее играл за команду в летней лиге НБА. В прошедшем сезоне он выступал за «Шандунь» в чемпионате Китая и в среднем за матч набирал 26 очков.

The Mavericks have signed Ding Yanyuhang, who appeared on their summer league team in 2017.

— Tim Cato (@tim_cato) 24 июля 2018 г.