Пермяков приглашают на первую домашнюю игру клуба «Звезда»

Футболисты клуба на тренировке

В четверг, 26 июля, пермский футбольный клуб «Звезда» проведет домашнюю игру с командой «Челябинск».

Пермский клуб «Звезда» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в группе «Урал-Поволжье». Первый матч в сезоне пермяки проиграли клубу «Лада-Тольятти» со счетом. Следующая игра пройдет в Перми на стадионе «Звезда» с командой «Челябинск». Начало матча в 19:00.

— По решению руководства клуба вход на домашние матчи «Звезды» будет бесплатным, — сообщают в пресс-службе клуба. — Для входа будет открыта только Западная трибуна стадиона, с первого по восьмой сектора.

Футболисты «Звезды» приглашают зрителей посетить игру команды. Болельщики могут прийти на час раньше, так как в 18:00 начнется шоу-программа.