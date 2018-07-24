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Пермяков приглашают на первую домашнюю игру клуба «Звезда»
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Пермяков приглашают на первую домашнюю игру клуба «Звезда» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Футболисты клуба на тренировке
В четверг, 26 июля, пермский футбольный клуб «Звезда» проведет домашнюю игру с командой «Челябинск».
Пермский клуб «Звезда» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в группе «Урал-Поволжье». Первый матч в сезоне пермяки проиграли клубу «Лада-Тольятти» со счетом. Следующая игра пройдет в Перми на стадионе «Звезда» с командой «Челябинск». Начало матча в 19:00.
— По решению руководства клуба вход на домашние матчи «Звезды» будет бесплатным, — сообщают в пресс-службе клуба. — Для входа будет открыта только Западная трибуна стадиона, с первого по восьмой сектора.
Футболисты «Звезды» приглашают зрителей посетить игру команды. Болельщики могут прийти на час раньше, так как в 18:00 начнется шоу-программа.
Ранее о создании «Звезды» рассказывал ее главный тренер Константин Парамонов. Сейчас команда тренируется на футбольном одноименном стадионе «Звезда», который передали в управление центру спортивной подготовки.
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