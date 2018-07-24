«Химки» объявили о переходе американского форварда Кейси Прэтера 

Американский форвард Кейси Прэтер продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
27-летний баскетболист подписал контракт с российской командой по системе «1+1».
В прошлом сезоне Кейси провел 23 матча в чемпионате Австралии («Мельбурн Юнайтед»), в среднем набирая 16.7 очка, а также делая 6 подборов, 2.2 передачи и 1.4 перехвата за 28.2 минуты. В апреле 2018-го Прэтер перешел в греческий клуб «Промитеас Патрас», где его показатели составили 11.8 очка, 2.3 подбора, 1.2 передачи и 1 перехват за 20.2 минуты.
— Мы искали игрока, который мог бы одинаково хорошо играть на позициях легкого форварда и атакующего защитника, и Прэтер — именно такой баскетболист, — заявил главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас. — Он обладает универсализмом, габаритами, атлетизмом и, что очень важно, большой мотивацией и желанием играть на самом высоком уровне.