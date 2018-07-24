Ещё
«Химки» объявили о переходе американского форварда Кейси Прэтера
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Химки» объявили о переходе американского форварда Кейси Прэтера 

Советский спорт 48 минут назад
Американский форвард Кейси Прэтер продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
27-летний баскетболист подписал контракт с российской командой по системе «1+1».
В прошлом сезоне Кейси провел 23 матча в чемпионате Австралии («Мельбурн Юнайтед»), в среднем набирая 16.7 очка, а также делая 6 подборов, 2.2 передачи и 1.4 перехвата за 28.2 минуты. В апреле 2018-го Прэтер перешел в греческий клуб «Промитеас Патрас», где его показатели составили 11.8 очка, 2.3 подбора, 1.2 передачи и 1 перехват за 20.2 минуты.
— Мы искали игрока, который мог бы одинаково хорошо играть на позициях легкого форварда и атакующего защитника, и Прэтер — именно такой баскетболист, — заявил главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас. — Он обладает универсализмом, габаритами, атлетизмом и, что очень важно, большой мотивацией и желанием играть на самом высоком уровне.
Советский спорт: последние новости
ЦСКА объявил о подписании контракта с Питерсом Миллер-Макинтайр покинул «Парму» Минское «Динамо» уступило «Дерри Сити», но вышло во второй отборочный раунд Лиги Европы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 жертв в неделю. Следующий ЧМ омрачился смертями8
Крушельницкий согласился признать употребление допинга15
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть77
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя1
Умерла Юлия Борисенко18
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:30
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Футбол
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение