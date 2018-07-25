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Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ прошлого сезона перейдет в ЦСКА
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Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ прошлого сезона перейдет в ЦСКА 

SPORT24.ru 1 час назад
Как стало известно Sport24.ru, лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 продолжит карьеру в ЦСКА. Речь идет о 22-летнем Иване Ухове, права на которого принадлежат пермской «Парме».
Атакующий защитник является воспитанником пермского баскетбола и выступает за «Парму» с момента основания команды в 2012 году. В прошлом сезоне Ухов принял участие в 24 матчах за «Парму», набирая в среднем 9,3 очка за игру и совершая 2,5 подбора.
В 2017 году Иван Ухов впервые был вызван в сборную России. Участник «Матча всех звезд» Единой лиги ВТБ (2018).
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