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ЦСКА спустя пять лет расстанется с Фридзоном
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ЦСКА спустя пять лет расстанется с Фридзоном 

SPORT24.ru 1 час назад
Атакующий защитник ЦСКА Виталий Фридзон покинет команду. Как стало известно Sport24.ru, «армейцы» расстанутся с 32-летним баскетболистом после перехода из «Пармы» 21-летнего Ивана Ухова. Лучший молодой игрок сезона-2016/17 также играет на позиции атакующего защитника.
Бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 выступает за ЦСКА с 2013 года, куда перешел из «Химок». За пять лет атакующий защитник столько же раз выиграл чемпионат России и Единой лиги ВТБ, а также Евролигу сезона-2015/16.
Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ прошлого сезона перейдет в ЦСКА
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