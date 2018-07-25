ЦСКА спустя пять лет расстанется с Фридзоном

Атакующий защитник ЦСКА Виталий Фридзон покинет команду. Как стало известно Sport24.ru, «армейцы» расстанутся с 32-летним баскетболистом после перехода из «Пармы» 21-летнего Ивана Ухова . Лучший молодой игрок сезона-2016/17 также играет на позиции атакующего защитника.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 выступает за ЦСКА с 2013 года, куда перешел из «Химок». За пять лет атакующий защитник столько же раз выиграл чемпионат России и Единой лиги ВТБ, а также Евролигу сезона-2015/16.

Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ прошлого сезона перейдет в ЦСКА