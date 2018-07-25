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ЦСКА подписал контракт с защитником сборной России
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ЦСКА подписал контракт с защитником сборной России 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Московский ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником сборной России Иваном Уховым, сообщает пресс-служба «армейцев».
Всю профессиональную карьеру 22-летний баскетболист провел в «Парме»​, в составе которой прошел путь из Высшей лиги в элиту.
Напомним, в сезоне-2016/17 Ухов был назван лучшим молодым игроком Лиги ВТБ, а летом 2017-го был вызван в сборную России.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он сыграл 24 матча, в которых в среднем набирал 9,3 очка, делал 2,5 подбора и отдавал 2,7 передачи.
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