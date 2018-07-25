Баскетболист Ухов перешёл из «Пармы» в ЦСКА

Защитник сборной России по баскетболу Иван Ухов перешёл из пермской «Пармы» в московский ЦСКА.

Контракт 22-летнего игрока рассчитан на три года, сообщается на сайте ЦСКА.

«Нашу семью пополнил молодой универсальный защитник. Его прогресс на протяжении последних сезонов был очевиден», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис

По словам тренера, Ухов готов отдавать всего себя полностью ради использования шанса в армейском клубе. Защитник был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2016/17.