Ещё
Игинла объявит о завершении карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игинла объявит о завершении карьеры 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий Джером Игинла объявит о завершении карьеры, информирует официальный сайт «Калгари». 41-летний игрок проведет специальную пресс-конференцию в Калгари 30 июля, где огласит свое решение.
Игинла провел за «Калгари» 16 сезонов. Он является рекордсменом клуба по забитым шайбам, проведенным матчам и набранным очкам.
В минувшем сезоне двукратный олимпийский чемпион тренировался с фарм-клубом «Бостона» — «Провиденсом», однако контракт так и не подписал.
В сезоне-2016/17 Игинла выступал за «Колорадо» и «Лос-Анджелес», провел 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (14+13) очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Зенит" пытается разгрузить зарплатную ведомость Алек Питерс перешел в ЦСКА Танев продлил контракт с "Виннипегом" на один сезон
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чужая. Загитова не получит главный приз2
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел
Решена судьба Черчесова26
Игрок «Спартака» признался в любви к Украине8
Бывшего тренера Медведевой прилюдно «унизили»10
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение