Игинла объявит о завершении карьеры

Нападающий Джером Игинла объявит о завершении карьеры, информирует официальный сайт «Калгари». 41-летний игрок проведет специальную пресс-конференцию в Калгари 30 июля, где огласит свое решение.

Игинла провел за «Калгари» 16 сезонов. Он является рекордсменом клуба по забитым шайбам, проведенным матчам и набранным очкам.

В минувшем сезоне двукратный олимпийский чемпион тренировался с фарм-клубом «Бостона» — «Провиденсом», однако контракт так и не подписал.

В сезоне-2016/17 Игинла выступал за «Колорадо» и «Лос-Анджелес», провел 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (14+13) очков.