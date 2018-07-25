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Виталий Фридзон не стал продлевать контракт с баскетбольным ЦСКА
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Виталий Фридзон не стал продлевать контракт с баскетбольным ЦСКА 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Капитан баскетбольной сборной России и лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ Виталий Фридзон после пяти сезонов в московском ЦСКА покидает команду. По сообщению официального сайта армейского клуба, баскетболист перейдет в другую команду.
Фридзон впервые надел красно-синюю майку в 2013 году и в рядах армейцев исполнил все мечты о командных титулах, став чемпионом Евролиги, пятикратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ. Всего Виталий провел в составе ЦСКА 312 матчей и по этому показателю вошел в десятку лучших.
"Пять лет в ЦСКА — очень большой и серьезный период, и вспоминать о нем буду исключительно с благодарностью. Хочу всем сказать «спасибо». Я знал, куда и ради чего иду. Уверен, своей игрой оправдал доверие и, в свою очередь, очень многого достиг. Хочу поблагодарить всех тренеров и игроков, медиков, работников клуба, всех и каждого", — сказал Фридзон.
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