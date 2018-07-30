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«Атланта Хоукс» завершила выкуп контракта форварда Энтони
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«Атланта Хоукс» завершила выкуп контракта форварда Энтони 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Twitter НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» завершила выкуп контракта форварда Кармело Энтони, сообщает "Советский спорт".
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Энтони вернет «Атланте» $2,4 млн из своей зарплаты за сезон-2018/19, размер которой составляет $27,9 млн $2,4 млн — ветеранский минимум, который баскетболист получит от своей новой команды.
Таким образом, когда Энтони станет свободным агентом, он сможет заключить соглашение с «Хьюстон Рокетс».
Ранее центровой «Хьюстона» продлил контракт с клубом.
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