«Атланта Хоукс» завершила выкуп контракта форварда Энтони

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» завершила выкуп контракта форварда Кармело Энтони, сообщает "Советский спорт"

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Энтони вернет «Атланте» $2,4 млн из своей зарплаты за сезон-2018/19, размер которой составляет $27,9 млн $2,4 млн — ветеранский минимум, который баскетболист получит от своей новой команды.

Таким образом, когда Энтони станет свободным агентом, он сможет заключить соглашение с «Хьюстон Рокетс».

Ранее центровой «Хьюстона» продлил контракт с клубом.