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Кармело Энтони обменяли в «Атланту»
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Кармело Энтони обменяли в «Атланту» 

Чемпионат.com 26 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Кармело Энтони будет отчислен «Атлантой» и подпишет минимальный контракт с «Рокетс».
Кармело Энтони вот-вот должен стать игроком «Хьюстона». Некогда суперзвёздный игрок пока числится балансе «Атланты», куда его обменяли из «Оклахомы» на Денниса Шрёдера. Собственно, обмен дорогого ветерана на молодого защитника — это отдельная история. Менеджеры «Тандер» пытались сэкономить за счёт меньшего контракта немца ($15,5 млн против 28 у Энтони), не платить бешеный налог на роскошь и пойти по пути наименьшего сопротивления, забыв, что контракт Мело однолетний, а Деннис имеет ещё три гарантированных сезона. Но это совсем другая история.
Мы же хотим поговорить о другом. «Атланта» не собирается использовать Кармело и, по словам авторитетных американских инсайдеров, отчислит трёхкратного Олимпийского чемпиона, выплатив вперёд всю его зарплату. Как только это произойдёт и игрок покинет так называемый «рынок отказов», Энтони подпишет минимальный контракт на $2,4 млн с «Хьюстоном». И здесь надо разобраться в нескольких моментах, которые произойдут после прихода Энтони в новую команду. Болельщики «Хьюстона», готовьтесь. Проблемы у вас были в прошлом сезоне, и сейчас они покажутся вам незначительными.
Сезон-2017/18 получился для «ракет» фантастическим. Летом они получили Криса Пола, провернув фантастическую сделку с «Клипперс». Тогда у многих возникали вопросы по поводу сложности распределения атак между любителями подержать мяч в своих руках Харденом и Полом. На деле же эта парочка стала эффективным оружием в руках Майка Д’Антони, чуть ли не главным адептом быстрого баскетбола в НБА. Погодите, кто-то сказал про Д’Антони? Того самого, который подписывал контракт с «Никс», а потом клуб его разрывал только потому что Кармело поставил ему ультиматум: я или он? Их отношения как минимум далеки от идеальных. И не верьте вы комментариям коуча, говорящего, что тяжелый (во всех смыслах) форвард будет кстати.
Большой вопрос заключается ещё и в том, найдётся ли место для Кармело в стартовой пятёрке финалиста Западной конференции прошлого сезона? В чём здесь проблема? Да в том, что потенциальный новичок «Хьюстона» не собирается выходить со скамейки запасных. Никогда. Это он сказал в конце сезона, выступая на пресс-конференции после очередного матча «Оклахомы». И заявление это направлялось непосредственно менеджменту команды. К слову, Энтони действительно рекордсмен среди действующих игроков НБА по количеству матчей, проведённых подряд в стартовой пятёрке. В «регулярке» он сыграл 1054 матча и всегда начинал с первых минут. Его мог бы обойти Леброн Джеймс, но тот в сезоне-2007/08 однажды выходил в «банки», и этот случай пока так и остался для Короля единственным в карьере.
Самая большая проблема «Хьюстона» прямо сейчас — защита. Как ни крути, а для победы в чемпионате (а это главная цель для организации, которая была в шаге от выхода в финал, ведя у «Голден Стейт 3:2 в финале конференции) одного нападения не хватит. Летом „Рокетс“ потеряли Тревора Аризу и Люка Мба а Муте. Оба игрока сильно помогали нивелировать проблемы Хардена при игре в обороне.
Кармело — совсем не тот человек, который будет цементировать защитные построения. В интернете есть множество ляпов и откровенно смешных моментов, когда 10-кратный участник Матчей звёзд попросту валяет дурака и не защищается. Сможет ли Майк Д’Антони построить пятёрку, в которой три игрока смогут защищаться против пяти? Есть ли плюсы в подписании этого ужасного Кармело Энтони? Конечно. Во-первых, он достанется „Хьюстону“ дёшево. Собственно, на дорого у клуба сейчас попросту нет свободных денег. Во-вторых, Энтони, как бы над ним не смеялись, — по-прежнему звезда. Его бросок — один из лучших в лиги на позиции четвёртого номера, и он всё еще может в одиночку решить исход отдельно взятого матча. В-третьих, форвард начинает новый этап своей карьеры и после годичного минимального контракта наверняка захочет урвать последний крупный контракт в карьере, а заодно попытаться открыть для себя тайны жизни после окончания регулярного чемпионата. Ни Кармело, ни Харден, ни Пол не выигрывали перстни, и это, безусловно, огромная мотивация. У Энтони есть шанс, но для этого нужно приложить много усилий: физических и моральных.
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