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«Химки» подпишут тяжелого форварда из НБА
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СМИ: «Химки» подпишут тяжелого форварда из НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подмосковные "Химки" близки к подписанию соглашения с тяжелым форвардом Джорданом Мики, сообщает "Советский спорт".
По информации Eurohoops, руководство клуба ищет замену американцу Томасу Робинсону, который покинул команду в это межсезонье.
Мики также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За океаном он защищал цвета "Бостон Селтикс" и "Майами Хит".
В минувшем сезоне американец провел за "Хит" 23 встречи, набирая в среднем по 4,0 очка и 3,6 подбора за 12,2 минуты на площадке.
Ранее Виталий Фридзон стал игроком "Локомотива-Кубань".
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