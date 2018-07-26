СМИ: «Химки» подпишут тяжелого форварда из НБА

Подмосковные "Химки" близки к подписанию соглашения с тяжелым форвардом Джорданом Мики, сообщает "Советский спорт"

По информации Eurohoops, руководство клуба ищет замену американцу Томасу Робинсону , который покинул команду в это межсезонье.

Мики также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За океаном он защищал цвета "Бостон Селтикс" и "Майами Хит".

В минувшем сезоне американец провел за "Хит" 23 встречи, набирая в среднем по 4,0 очка и 3,6 подбора за 12,2 минуты на площадке.