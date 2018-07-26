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«Ювентус» — «Бавария» — 2:0. Видеообзор матча
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«Ювентус» — «Бавария» — 2:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Ювентус» победил «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринского клуба.
Счёт в матче открыл нападающий туринцев Андреа Фавилли на 32-й минуте, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера «Баварии» Свена Ульрайха. Спустя 8 минут 21-летний форвард поставил точку в матче, оформив дубль.
В следующем матче «Ювентус» сыграет с «Бенфикой» (28 июля), «Бавария» встретится с «Манчестер Сити» (29 июля).
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