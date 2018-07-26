«Ювентус» — «Бавария» — 2:0. Видеообзор матча

«Ювентус» победил «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринского клуба.

Счёт в матче открыл нападающий туринцев Андреа Фавилли на 32-й минуте, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера «Баварии» Свена Ульрайха. Спустя 8 минут 21-летний форвард поставил точку в матче, оформив дубль.

В следующем матче «Ювентус» сыграет с «Бенфикой» (28 июля), «Бавария» встретится с «Манчестер Сити» (29 июля).