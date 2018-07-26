Результаты четвертого тура первенства района Крюково по футболу

25 июля на дворовой футбольной площадке корпусов 1535-1540 прошёл четвёртый тур первенства района Крюково по футболу в возрастной группе юноши 2006-2007 года рождения. Участвовало пять команд, более 30 футболистов.

Результаты игр тура:

«ЦСКА» (капитан Цатурян Рафаэль) — 3 очка

«Спартак» (капитан Краснослободцев Даниил) — 2 очка

«Пешки» (капитан Сафутин Артём) — 5 очков

«Барселона» (капитан Ибрагимов Амир) — 9 очков

Общекомандный зачёт после четырёх туров (на 26 июля):

«Девчата» — 27 очков

«ЦСКА» — 22 очка

«Пешки» — 22 очка

«Барселона» — 18 очков

«Спартак» — 11 очков

Игры первенства по футболу «Команда нашего двора» проходят в августе по игровому графику в среду с 15.00 часов

Место проведения: дворовая спортивная площадка корпусов 1535-1540-1546.

Игры тура первенства организовали и провели инструкторы по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Камкин А. Н. ; Хавкунов В. И. ; Санин Л. Г.