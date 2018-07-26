Результаты четвертого тура первенства района Крюково по футболу 

25 июля на дворовой футбольной площадке корпусов 1535-1540 прошёл четвёртый тур первенства района Крюково по футболу в возрастной группе юноши 2006-2007 года рождения. Участвовало пять команд, более 30 футболистов.
Результаты игр тура:
«ЦСКА» — «Барселона» 0-1 «Пешки» — «Девчата» 2-3 «Спартак» — «Барселона» 0-1 «Пешки» — «ЦСКА» 2-1 «Девчата» — «Спартак» 2-0 «Девчата» — «ЦСКА» 1-0 «Барселона» — «Пешки» 4-1 Командные результаты тура:
«ЦСКА» (капитан Цатурян Рафаэль) — 3 очка
«Спартак» (капитан Краснослободцев Даниил) — 2 очка
«Пешки» (капитан Сафутин Артём) — 5 очков
«Барселона» (капитан Ибрагимов Амир) — 9 очков
«Девчата» (капитан Михайлова Мария) — 9 очков
Общекомандный зачёт после четырёх туров (на 26 июля):
«Девчата» — 27 очков
«ЦСКА» — 22 очка
«Пешки» — 22 очка
«Барселона» — 18 очков
«Спартак» — 11 очков
Игры первенства по футболу «Команда нашего двора» проходят в августе по игровому графику в среду с 15.00 часов
Место проведения: дворовая спортивная площадка корпусов 1535-1540-1546.
Игры тура первенства организовали и провели инструкторы по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Камкин А. Н. ; Хавкунов В. И. ; Санин Л. Г.