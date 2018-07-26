Ещё
Швед и Мозгов вошли в состав сборной России по баскетболу на ближайшие матчи отбора КМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швед и Мозгов вошли в состав сборной России по баскетболу на ближайшие матчи отбора КМ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 июля. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» Тимофей Мозгов вошли в список из 16 игроков, вызванных в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации Кубка мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Окончательный список выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин ("Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Алексей Швед ("Химки"), форварды — Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов (без клуба), Петр Губанов ("Химки"), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Никита Курбанов (ЦСКА), центровые — Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов ("Орландо"). Еще два форварда находятся в резерве — Евгений Валиев ("Зенит") и Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").
Сборы пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля. Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут 13 сентября в Пардубице. 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии на домашней площадке (точное место проведения пока не определено).
ТАСС: последние новости
Российский баскетболист Мозгов успешно прошел медосмотр в "Орландо" ЦСКА подписал контракт с игроком клуба НБА "Финикс" Питерсом Клуб НБА "Оклахома" обменял Энтони в "Атланту" на Шрёдера и Мускалу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил158
Стала известна зарплата Черчесова65
FIFA начала расследование против России149
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение