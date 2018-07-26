Швед и Мозгов вошли в состав сборной России по баскетболу на ближайшие матчи отбора КМ 

ТАСС, 26 июля. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» Тимофей Мозгов вошли в список из 16 игроков, вызванных в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации Кубка мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Окончательный список выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин ("Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Алексей Швед ("Химки"), форварды — Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов (без клуба), Петр Губанов ("Химки"), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Никита Курбанов (ЦСКА), центровые — Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов ("Орландо"). Еще два форварда находятся в резерве — Евгений Валиев ("Зенит") и Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").
Сборы пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля. Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут 13 сентября в Пардубице. 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии на домашней площадке (точное место проведения пока не определено).