Швед и Мозгов вошли в состав сборной России по баскетболу на ближайшие матчи отбора КМ

ТАСС , 26 июля. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» Тимофей Мозгов вошли в список из 16 игроков, вызванных в сборную России для подготовки к ближайшим матчам квалификации Кубка мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Сборы пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля. Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут 13 сентября в Пардубице. 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии на домашней площадке (точное место проведения пока не определено).