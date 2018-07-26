Мозгов и Швед вызваны в сборную России по баскетболу на игры отбора чемпионата мира 

Центровой клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов и защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед были вызваны в сборную России для подготовки к матчам отбора чемпионата мира 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Всего в окончательный список вошло 16 человек:
— защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Алексей Швед («Химки»);
— форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Никита Балашов (без клуба), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Сергей Карасёв («Зенит»);
— центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо»).
В резерве остались Евгений Валиев («Зенит») и Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).
Сборы пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. В матчах второго этапа квалификации российские баскетболисты встретятся со сборными Чехии (13 сентября) и Болгарии (16 сентября).
Ранее сообщалось, что президент РФБ Андрей Кириленко остался доволен игрой сборной России по баскетболу в матче с Францией.