Двукратный чемпион НБА Ламар Одом сообщил о возобновлении карьеры

38-летний баскетболист будет выступать в Китае.

Последним клубом американского тяжелого форварда был испанский «Лабораль Кутча» (ныне — «Баскония», прим. Sport24.ru), за который он провел несколько матчей в 2014 году. В 2009 и 2010 годах Одом побеждал в плей-офф НБА вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс».

13 октября 2015 года Одом был обнаружен без сознания в публичном доме в 80 км от Лас-Вегаса. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии.

«Благодарю Бога за еще один шанс в баскетболе и моих друзей за поддержку в эти непростые годы», — написал Одом.