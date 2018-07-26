Ещё
Двукратный чемпион НБА Ламар Одом сообщил о возобновлении карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом сообщил о возобновлении карьеры 

SPORT24.ru 2 часа назад
38-летний баскетболист будет выступать в Китае.
Последним клубом американского тяжелого форварда был испанский «Лабораль Кутча» (ныне — «Баскония», прим. Sport24.ru), за который он провел несколько матчей в 2014 году. В 2009 и 2010 годах Одом побеждал в плей-офф НБА вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс».
13 октября 2015 года Одом был обнаружен без сознания в публичном доме в 80 км от Лас-Вегаса. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии.
«Благодарю Бога за еще один шанс в баскетболе и моих друзей за поддержку в эти непростые годы», — написал Одом.
SPORT24.ru: последние новости
Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ прошлого сезона перейдет в ЦСКА Украинец Лень продолжит карьеру в «Атланте» Защитник «Локомотива-Кубань» Рэгланд близок к переходу в «Зенит»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил198
FIFA начала расследование против России151
Стала известна зарплата Черчесова89
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение