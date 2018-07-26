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«Уфа» — «Домжале» — 0:0 (обзор)
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«Уфа» — «Домжале» — 0:0 (обзор) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Уфа» дома не смогла обыграть словенский «Домжале».
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