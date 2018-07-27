Батлер перенёс небольшую операцию на руке

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер перенёс небольшую операцию на правой руке, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. В этой связи баскетболист пропускает тренировочный лагерь сборной США, который стартовал в Лас-Вегасе.

Отметим, что Батлер возобновит тренировки уже в ходе межсезонья. В минувшем регулярном чемпионате НБА Батлер принял участие в 59 поединках, набирая 22,2 очка, собирая 5,3 подбора и совершая 4,9 передачи. В плей-офф его статистика в 5 матчах составляла 15,8 очка, 6 подборов и 4 передачи в среднем.

Ранее сообщалось, что Батлер не намерен продлевать контракт с «Миннесотой».