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Батлер перенёс небольшую операцию на руке
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Батлер перенёс небольшую операцию на руке 

Чемпионат.com 1 час назад
Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер перенёс небольшую операцию на правой руке, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. В этой связи баскетболист пропускает тренировочный лагерь сборной США, который стартовал в Лас-Вегасе.
Отметим, что Батлер возобновит тренировки уже в ходе межсезонья. В минувшем регулярном чемпионате НБА Батлер принял участие в 59 поединках, набирая 22,2 очка, собирая 5,3 подбора и совершая 4,9 передачи. В плей-офф его статистика в 5 матчах составляла 15,8 очка, 6 подборов и 4 передачи в среднем.
Ранее сообщалось, что Батлер не намерен продлевать контракт с «Миннесотой».
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