Андрей Кириленко: «Мозгов стал скорее активом, нежели игроком»

— Хотелось бы узнать ваше мнение об очередном обмене Тимофея Мозгова. Чтобы бы вы посоветовали ему в этой ситуации?

— Здесь тяжело что-то советовать. Мозгов попал в такую позицию, когда стал скорее активом, нежели игроком. И любая команда, которая его получает, в первую очередь думает о том, как можно его выгодно обменять.

— Что скажете о его перспективах в «Орландо»?