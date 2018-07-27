Андрей Кириленко: «Мозгов стал скорее активом, нежели игроком» 

Президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об обмене Тимофея Мозгова из «Шарлотт» в «Орландо».
— Хотелось бы узнать ваше мнение об очередном обмене Тимофея Мозгова. Чтобы бы вы посоветовали ему в этой ситуации?
— Здесь тяжело что-то советовать. Мозгов попал в такую позицию, когда стал скорее активом, нежели игроком. И любая команда, которая его получает, в первую очередь думает о том, как можно его выгодно обменять.
— Что скажете о его перспективах в «Орландо»?
— В клубе очень высокая конкуренция. Помимо Тимофея, есть центровые очень хорошего уровня — Никола Вучевич и Мохамед Бамба. Последнего выбрали под высоким номером на драфте НБА и наверняка будут наигрывать в стартовой пятерке. Никола Вучевич пару лет назад рассматривался в качестве участника Матча всех звезд. Но даже в такой компании Тимо может не затеряться. Во-первых, никто не знает, как пройдет предсезонка. Во-вторых, НБА — это лига, в которой склонны давать шансы. Если тренер видит, что человек работает — а Тимофей работяга, — он даст ему возможность проявить себя. А дальше все будет зависеть от того, сможет он ею воспользоваться или нет, — цитируют Кириленко "Известия".