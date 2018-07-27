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Леброн Джеймс жалеет, что назвал сына своим именем
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Леброн Джеймс жалеет, что назвал сына своим именем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сожалеет о том, что назвал старшего сына своим именем, передает "Советский спорт".
Джеймс считает, что это станет дополнительной ответственностью для его сына, сообщает TMZ. Форвард отметил, что принял такое решение, так как сам звездный баскетболист рос без отца.
Он клялся, что станет для своего сына тем отцом, которого не было у него самого, и поэтому назвал мальчика своим именем.
Ранее Леброн Джеймс остановил потасовку на школьном матче сына.
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