Леброн Джеймс жалеет, что назвал сына своим именем

Джеймс считает, что это станет дополнительной ответственностью для его сына, сообщает TMZ. Форвард отметил, что принял такое решение, так как сам звездный баскетболист рос без отца.

Он клялся, что станет для своего сына тем отцом, которого не было у него самого, и поэтому назвал мальчика своим именем.

Ранее Леброн Джеймс остановил потасовку на школьном матче сына.