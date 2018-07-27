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«Химки» заключили контракт с американским форвардом
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«Химки» заключили контракт с американским форвардом 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом переговоров.
Мики был выбран на драфте НБА-2015 клубом «Бостон Селтикс» под общим 33-м номером. В июле 2015 года он подписал свой первый профессиональный контракт с «кельтами», однако закрепиться в команде не сумел.
Минувший сезон 24-летний форвард провел в составе «Майами Хит». Мики отыграл 23 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 4,0 очка и 3,6 подбора за 12,2 минуты на площадке. В мае 2018 года «Хит» отказались от опции продления контракта с форвардом, и он покинул клуб в статусе свободного агента.
Несколько дней назад стало известно, что «Химки» заключили контракт с еще одним американским форвардом Кейси Прэтером.
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