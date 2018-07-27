Сироткин: «То, что у меня у единственного нет очков, одновременно справедливо и несправедливо»

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал тот факт, что у него нет очков в личном зачете чемпионата мира.

«То, что у меня у единственного нет очков в чемпионате, одновременно справедливо и несправедливо. Мы не можем набирать очки за счет нашей производительности. Чтобы набрать очки в нашем положении, нужна форс-мажорная ситуация, и мы должны извлечь из нее максимум возможного.

Несмотря на то что у меня нет очков, я знаю, что я делаю все необходимое, и люди, которые должны это знать, тоже видят это. Поэтому я чувствую себя уверенно, даже не имея очков в копилке. Я не слишком сильно беспокоюсь об этом, но бывают ситуации, когда я точно знаю, что проделал хорошую работу. Пусть со стороны это и может выглядеть иначе», — цитирует Сироткина Crash.

Сироткин: «Учитывая позиции „Уильямса“, очень сложно продемонстрировать все, на что способен»