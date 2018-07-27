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Сироткин: «То, что у меня у единственного нет очков, одновременно справедливо и несправедливо»
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Сироткин: «То, что у меня у единственного нет очков, одновременно справедливо и несправедливо» 

SPORT24.ru 20 минут назад
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал тот факт, что у него нет очков в личном зачете чемпионата мира.
«То, что у меня у единственного нет очков в чемпионате, одновременно справедливо и несправедливо. Мы не можем набирать очки за счет нашей производительности. Чтобы набрать очки в нашем положении, нужна форс-мажорная ситуация, и мы должны извлечь из нее максимум возможного.
Несмотря на то что у меня нет очков, я знаю, что я делаю все необходимое, и люди, которые должны это знать, тоже видят это. Поэтому я чувствую себя уверенно, даже не имея очков в копилке. Я не слишком сильно беспокоюсь об этом, но бывают ситуации, когда я точно знаю, что проделал хорошую работу. Пусть со стороны это и может выглядеть иначе», — цитирует Сироткина Crash.
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