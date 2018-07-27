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«Локомотив» — ЦСКА: Матч собрал аншлаг в Нижнем Новгороде
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«Локомотив» — ЦСКА: Матч собрал аншлаг в Нижнем Новгороде
Спорт-Экспресс
2 часа назад
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Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА собрал аншлаг на стадионе «Нижний Новгород». На данной игре присутствуют 43319 зрителей.
Локомотив М — ЦСКА
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