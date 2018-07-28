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Центровой «Хьюстона» продлил контракт с клубом
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Центровой «Хьюстона» продлил контракт с клубом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Швейцарский центровой Клинт Капела продлил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс», сообщает ТАСС.
Как передает ESPN, сумма пятилетнего контракта составила $90 млн  Капела был выбран «Хьюстоном» на драфте 2014 года под общим 25-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате швейцарец набирал в среднем 13,9 очка и совершал 10,8 подбора за игру.
Ранее сообщалось, что американский атакующий защитник Винс Картер подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс».
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