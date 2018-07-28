Центровой «Хьюстона» продлил контракт с клубом

Швейцарский центровой Клинт Капела продлил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс», сообщает ТАСС

Как передает ESPN, сумма пятилетнего контракта составила $90 млн Капела был выбран «Хьюстоном» на драфте 2014 года под общим 25-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате швейцарец набирал в среднем 13,9 очка и совершал 10,8 подбора за игру.